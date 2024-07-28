Венгрия облегчила въезд для россиян и белорусов

Теперь граждане России и Беларуси включены в программу так называемой «национальной карты» (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.

Решение было принято правительством Венгрии еще в начале июля. «Национальная карта» выдается на два года и может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания обладатель карты может запросить постоянный вид на жительство в Венгрии. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Как отмечает издание RND, это вызывает обеспокоенность у соседей Венгрии, что таким образом в Евросоюз могут проникнуть шпионы или террористы. Депутат Европарламента Сергей Лагодинский в беседе с RND заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «подрывает европейскую миграционную систему». При этом он отметил, что считает неправильным «клеймить всех российских граждан».