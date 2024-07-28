Пхеньян «готовится» к выборам в США

Корейская Народная Демократическая Республика может провести ядерные испытания после или же перед президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. Об этом сказал глава Министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Шика, которого цитирует Yonhap.

По словам главы ведомства, Южная Корея, Япония и Штаты регулярно усиливают трехстороннее сотрудничество против угроз Северной Кореи. Также была запущена система обмена данными предупреждения о ракетных пусках Пхеньяна.

КНДР уже завершила подготовку к проведению ядерного испытания и готова провести его после принятия соответствующего решения. Не исключается, что Пхеньян может прибегнуть к ядерным провокациям, чтобы "повлиять" на северокорейскую политику нового президента Соединенных Штатов, рассказал Шин.

"Мы не можем исключить того, что этот решающий момент произойдет непосредственно перед или после президентских выборов в США для усиления влияния на политику Соединенных Штатов", - добавил министр.