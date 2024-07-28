Наджафов готовил теракт в Азербайджане

Как сообщает корреспондент haqqin.az, из материалов уголовного дела известно, что 38-летний Наджафов был задержан в сентябре 2023 года во время спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). В предъявленном Наджафову обвинении указано, что он, действуя в сговоре с другим гражданином Азербайджана, проживающим за рубежом, получил возможность совершить подготовительные действия для террористической атаки на общественном мероприятии против иностранных государственных чиновников и государственных и общественных деятелей Азербайджана. В материалы дела были добавлены аудиозаписи лица, с которым он находился в сговоре.

Последний также заявил Наджафову, что в случае, если он будет убит при осуществлении плана, его будут считать «шехидом». Поскольку Наджафов был внезапно разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог осуществить вышеуказанные террористические действия, независимо от своей воли.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 28, 277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и другим статьям Уголовного кодекса.

На вчерашнем судебном заседании было озвучено очередное свидетельское показание. Выступавший в качестве свидетеля Ибрагим Алирзаев заявил, что знает обвиняемого по его аккаунту в социальной сети, зарегистрированному под другим именем. Свидетель также сообщил, что в материалы дела были добавлены публикации Эльшана Наджафова, направленные против суверенитета Азербайджана. В ходе заседания Наджафов заявил, что не может дать показания и плохо себя чувствует, попросив у суда отсрочку.

Судебный процесс назначен на 23 сентября.