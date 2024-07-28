Арестован бывший высокопоставленный чиновник Минобороны

Бывшему заведующему отделом капитального и текущего ремонта жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны Лачинову Рагиму Мирза оглу предъявлены обвинения по статьям 179.4, 32.5, 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. На основании представления Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

Отмечается, что расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.