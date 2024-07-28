Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:56

Ситуация с российскими платежами в Китай продолжает ухудшаться: китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Кстати, то же самое происходит и в обратную сторону – получить в России деньги из Китая стало крайне проблематичным. И если всего пару лет назад процесс занимал несколько часов, то теперь он растягивается на неделю и больше. К тому же из-за услуг посредников стоимость финансовых транзакций повышается. Поскольку ситуация возникла не вчера, сейчас она только стремится к пиковым значениям, перед встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина российская сторона предложила внести этот вопрос в повестку диалога первых лиц. Пекин от этого отказался, заявив, что вопрос решится сам собой, а официальные представители Москвы не стали на этом настаивать.

Сейчас Москве становится ясно, что китайцы в данном вопросе лукавили и предпочли соблюдать американское законодательство, чем облегчать жизнь российскому бизнесу. Еще сохранялась надежда, что подобную позицию – нежелание участвовать в транзакциях с российскими партнерами – будут занимать только крупные китайские банки, имеющие связи с Западом. Но после нового пакета американских санкций от 12 июня стало ясно, что подобная практика, ограничения на прямые переводы в Китай и обратно, принята за основу китайскими банками и средней величины. Китайцы поступили совершенно прагматично – уж лучше перестраховаться, чем пропустить какой-то платеж, который может быть поставлен им американцами в вину. Сейчас ситуация с переводами в Китай выглядит следующим образом: переводы могут провисеть несколько недель до распознавания, то есть до того, как примут решение, проводить платеж или нет, а потом перевод вообще могут отменить без объявления причин. В итоге клиент несет потери на курсе и конвертации. Как говорят знающие люди: «Комиссию они всю возьмут, а платеж исполнен не будет». Что примечательно, такая ситуация больнее всего бьет по малому и среднему российскому бизнесу, который закупает китайские товары для последующей перепродажи в России. У крупных китайских поставщиков, работающих в этой сфере, то есть продающих товары от своего имени, таких проблем практически нет. Как нет проблем у китайских компаний, закупающих в России нефть, газ, древесину и металлы, то есть товары с минимальной добавленной стоимостью. Для этих операций у Пекина всегда «зеленый свет», никаких проблем на таможне.