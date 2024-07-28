Китай закручивает последние банковские гайки для России наш комментарий
Ситуация с российскими платежами в Китай продолжает ухудшаться: китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях.
Кстати, то же самое происходит и в обратную сторону – получить в России деньги из Китая стало крайне проблематичным. И если всего пару лет назад процесс занимал несколько часов, то теперь он растягивается на неделю и больше. К тому же из-за услуг посредников стоимость финансовых транзакций повышается.
Поскольку ситуация возникла не вчера, сейчас она только стремится к пиковым значениям, перед встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина российская сторона предложила внести этот вопрос в повестку диалога первых лиц. Пекин от этого отказался, заявив, что вопрос решится сам собой, а официальные представители Москвы не стали на этом настаивать.
Сейчас Москве становится ясно, что китайцы в данном вопросе лукавили и предпочли соблюдать американское законодательство, чем облегчать жизнь российскому бизнесу. Еще сохранялась надежда, что подобную позицию – нежелание участвовать в транзакциях с российскими партнерами – будут занимать только крупные китайские банки, имеющие связи с Западом.
Но после нового пакета американских санкций от 12 июня стало ясно, что подобная практика, ограничения на прямые переводы в Китай и обратно, принята за основу китайскими банками и средней величины. Китайцы поступили совершенно прагматично – уж лучше перестраховаться, чем пропустить какой-то платеж, который может быть поставлен им американцами в вину.
Сейчас ситуация с переводами в Китай выглядит следующим образом: переводы могут провисеть несколько недель до распознавания, то есть до того, как примут решение, проводить платеж или нет, а потом перевод вообще могут отменить без объявления причин. В итоге клиент несет потери на курсе и конвертации. Как говорят знающие люди: «Комиссию они всю возьмут, а платеж исполнен не будет».
Что примечательно, такая ситуация больнее всего бьет по малому и среднему российскому бизнесу, который закупает китайские товары для последующей перепродажи в России. У крупных китайских поставщиков, работающих в этой сфере, то есть продающих товары от своего имени, таких проблем практически нет. Как нет проблем у китайских компаний, закупающих в России нефть, газ, древесину и металлы, то есть товары с минимальной добавленной стоимостью. Для этих операций у Пекина всегда «зеленый свет», никаких проблем на таможне.
По сути, китайцы словно говорят российскому бизнесу: «Продавайте нам сырье, побольше и подешевле. И готовьтесь к тому, что китайскими товарами в России мы в недалеком будущем будем торговать сами». И вот что интересно – такая идея не вызывает отторжения у рядового российского потребителя. Который знает, что сервис на китайских маркетплейсах вроде Али и Таобао на порядок превосходит сервис отечественных Озона или Валдберриз, большинство товаров на котором – тот же Китай.
А проблемы предпринимателей, которые завязаны в этом бизнесе, российских граждан совершенно не волнуют. Совершенно так же, как не волнуют они и российские власти. «Что они там волну подымают. Их бизнес с Китаем - это копейки в бюджет. А у нас с Пекином крепчайший геополитический союз и рост продаж нефти и газа». Забывая добавить, что с ценами на них Китай играет, забросив всякую застенчивость, и постоянно требуя скидок.
Начиная партнерство с Китаем, Москва и представить себе не могла, с кем она связывается. За каждый демонстративный жест Пекин требует от нее уступок и экономических преференций. Как итог - вопрос в том, кто в этом альянсе главный, теперь уже не стоит. Всем ясно кто. И только в Кремле, шаг за шагом уступая китайскому бизнесу свою экономику, в это все еще не хотят верить.