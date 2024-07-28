В США заявили о неготовности к войне

Комиссия Конгресса заявила о неспособности Вооруженных сил США вести крупномасштабную войну. Это следует из доклада комиссии Конгресса, представленного сенатскому комитету по вооруженным силам.

«В последний раз страна была готова к такому конфликту во время холодной войны, которая закончилась 35 лет назад. Сегодня она не готова», - говорится в докладе.

В документе указывается, что американским военным «не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях».

По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах, и США будет трудно противостоять в такой войне.