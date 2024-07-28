Афаг Алиева о пользе вакцинации для недоношенных детей
Дети, родившиеся раньше срока, получают от матери меньше защитных антител. В результате более быстрого выведения антител из организма у таких детей снижается уровень защиты от инфекционных заболеваний и увеличивается вероятность заражения». Об этом во время вещаемого на Sağlam radio передаче Sağlam həyat сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.
По ее словам, малышей, родившихся недоношенными или с низким весом, необходимо вакцинировать согласно календарю прививок.
«Их защита особенно важна, потому что у них еще более низкий иммунитет против инфекционных заболеваний и они чаще болеют. Таких малышей прививают по назначению педиатра. Очень важно, чтобы каждая прививка была в соответствии с календарем детской вакцинации по возрасту. Потому что в этом возрасте риск заражения ребенка опасными заболеваниями, предотвращаемыми вакцинацией, очень высок. Кроме того, в этом возрасте в результате вакцинации создается более сильный иммунитет».
А.Алиева отметила, что отсрочка вакцинации повышает риск заражения детей опасными заболеваниями.