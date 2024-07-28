Успех школьников из Азербайджана в Эр-Рияде

Азербайджанские школьники успешно выступили на 56-й Международной олимпиаде по химии (IChO 2024), проходившей в Эр-Рияде с 21 по 30 июля.

Команда Азербайджана в составе 4 учащихся завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали на международном конкурсе, в котором приняли участие 297 учеников из 84 стран.

На указанной олимпиаде учащийся XI класса бакинского турецкого лицея турецкого фонда «Даянат» Саттар Шарифзаде получил серебряную медаль, учащиеся X класса Бакинского республиканского лицея с химико-биологическим уклоном Мурад Халилзаде и Умид Мустафазаде, а также ученик XI класса бакинского турецкого лицея турецкого фонда «Даянат» Нихад Гаджизаде получили бронзовую медаль.