Успех школьников из Азербайджана в Эр-Рияде
Азербайджанские школьники успешно выступили на 56-й Международной олимпиаде по химии (IChO 2024), проходившей в Эр-Рияде с 21 по 30 июля.
Команда Азербайджана в составе 4 учащихся завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали на международном конкурсе, в котором приняли участие 297 учеников из 84 стран.
На указанной олимпиаде учащийся XI класса бакинского турецкого лицея турецкого фонда «Даянат» Саттар Шарифзаде получил серебряную медаль, учащиеся X класса Бакинского республиканского лицея с химико-биологическим уклоном Мурад Халилзаде и Умид Мустафазаде, а также ученик XI класса бакинского турецкого лицея турецкого фонда «Даянат» Нихад Гаджизаде получили бронзовую медаль.