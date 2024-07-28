Fitch об учетной ставке в Азербайджане
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает снижения учетной ставки в Азербайджане, говорится в отчете агентства.
Агентство отметило, что ЦБА приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики с мая.
«Мы не ожидаем снижения дополнительной учетной ставки с учетом ожидаемого роста инфляции из-за роста регулируемых цен и прогнозируемого роста государственных расходов в скорректированном бюджете Азербайджана на 2024 год», - отметили в Агентстве.