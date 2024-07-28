Кобахидзе об Украине, США и Евросоюзе

Война в Украине завершится в 2025 году. Такой прогноз выдал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedia.

В случае победы демократов на грядущих выборах в США война в Украине закончится в течение года, при победе республиканцев - еще раньше, считает Кобахидзе. По его мнению, после окончания военных действий Грузия сможет перезагрузить отношения с США.

При этом обсуждение присоединения Грузии к Евросоюзу может начаться уже в 2024 году, уверен политик. «Предполагаю, что в этом году начнутся переговоры о вступлении Грузии в ЕС», - сказал Кобахидзе.

Однако, по словам грузинского премьера, на фоне войны России против Украины вероятность скорейшего обсуждения вхождения Грузии в ЕС невелика. Кобахидзе также отметил, что его страну на фоне боевых действий в Украине ждут непростые несколько месяцев.