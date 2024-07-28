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Военнослужащие ВСУ сообщают о появлении подразделений российской армии в Торецке, расположенном в Бахмутском районе. Со ссылкой на соцсети офицера ВСУ с позывным «Алекс» утверждается, что российские военные вошли в город и в его пределах ведут бои. Ранее военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщал, что ВСУ могут попасть в котел под Торецком, на который россияне наступают с запада и с юга.

* * * 13:08 В последние недели после более стабильной фазы снова возросло количество сообщений о российских завоеваниях. Москва с гордостью перечисляет все села, которые захватывают ее войска: Волчье, Евгеновка, Песчаное и Прогресс. Большинство из них - пустынные ландшафты руин, которые не имеют стратегического значения. Но даже ради малейших успехов Кремль жертвует сотнями солдат. Таким образом, президент России Владимир Путин создает впечатление, что продвижение России не остановить, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Такая тактика войны ставит украинцев в опасное положение. Они не могут позволить себе ошибиться, потому что враг постоянно ищет слабые места. По мнению украинских экспертов, последние наступления России были удачными из-за несогласованности действий ВСУ: под Торецком сорвалась ротация войск, а на Прогрессе произошло недоразумение между двумя бригадами, которые стояли рядом. Это влияет на мотивацию и моральный дух, стоит территории и человеческих жизней. Однако каждый, кто смотрит на поле битвы с чуть большего расстояния, должен прийти к выводу, что Москва пока мало чего достигла, несмотря на гигантские потери техники и войск. В середине июля молодой французский аналитик Клеман Молен подвел итоги наступления на Донбассе, которое длилось девять месяцев: самый важный результат - падение укрепленного города Авдеевка. Есть и четыре десятка сел. Россияне завоевали местность преимущественно к западу от Авдеевки, где продолжали наступление. В целом они оккупировали почти 900 квадратных километров. Звучит много, но это всего 0,15 процента территории Украины. Главнокомандующий британской армии заявил на этой неделе, что при такой скорости россиянам понадобится пять лет, чтобы завоевать четыре частично оккупированных украинских региона. Однако это предполагало, что Москва продолжала предоставлять необходимые ресурсы, но потери колоссальные. О самом затратном этапе войны говорят не только западные спецслужбы, но и российские СМИ: в начале июля портал "Медуза" подсчитал цифру в 120 тысяч убитых по данным реестров погибших и некрологов. Ежедневно добавляется от 200 до 250. Вместе с ранеными насчитывается полмиллиона потерь с начала вторжения. Хотя в прошлом году россиянам удалось достаточно успешно вербовать новых солдат, теперь вооруженным силам приходится работать активнее. Москва предлагает добровольцам бонусную заработную плату за контракт, но количество новобранцев значительно сократилось.

Подразделениям РФ также не хватает транспортных средств. Производство новых танков и бронетранспортеров не может удовлетворить потребности войск. Поэтому армия расконсервирует свои советские склады. Платформа Warspotting насчитала за последние девять месяцев 4 тысячи уничтоженных единиц техники, из них 1114 только на Покровском направлении. Среди украинцев потери меньше в десять раз. На днях в сети появилось видео, которое демонстрирует масштаб российских потерь: колонна из 57 единиц бронетехники попала под огонь под Угледаром. Используя беспилотники и артиллерию, ВСУ быстро уничтожили 13 единиц техники, прежде чем россияне отступили. За последние несколько месяцев были десятки таких неудачных атак. Однако такие видео - это не только признак украинской силы. С одной стороны, военные эксперты отмечают, что части таких колонн регулярно достигают своих целей. С другой стороны, украинской бронетехники почти не видно - просто потому, что ее у защитников мало. Это означает, что они не могут проводить контратаки, не имеют огневой поддержки и транспортных средств. Так называемыми FPV-дронами украинцы могут компенсировать лишь часть этого недостатка. Недостаток техники, оружия и солдат касается практически всего украинского фронта на востоке. Мобилизация и обучение новых войск остаются вялыми, а новые поставки оружия из США медленно достигают наиболее уязвимых секторов. Разрыв логистических цепей является одним из приоритетов обеих воюющих сторон. Украинцы полагаются в первую очередь на беспилотники и ограниченный арсенал ракет HIMARS и ATACMS. Даже если Киеву регулярно удается наносить поражающие удары, разрушительная сила российской авиации значительно больше. Позади фронта истребители стреляют тяжелыми планирующими бомбами и ракетами. Они уничтожают целые позиции и наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре. А поскольку защитники на фронте имеют слишком мало зенитных средств, реактивные самолеты также непосредственно вмешиваются в боевые действия. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский недавно заявил, что самолеты F-16, которые вскоре прибудут, облегчат эту проблему, но они не являются чудодейственным средством.