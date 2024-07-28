Как вы знаете, первое полугодие 2024 года мы завершили с чистой прибылью в 123,9 миллиона манатов, а наши активы уже превысили 10 миллиардов манатов. Хочу подчеркнуть, что большую часть дохода мы вернули в качестве бонуса нашим клиентам в рамках программы лояльности. С прошлого года по настоящее время общая сумма этих бонусов (кэшбэк, мили, двойной НДС) составила 141 миллион манатов. Эти инвестиции призваны обеспечить более устойчивое будущее в соответствии с нашим стратегическим подходом. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что как Kapital Bank мы прокладываем путь к инновациям будущего.

- Выступать в качестве первого банка быстро растущей и развивающейся страны и до сих пор оставаться верным доверию своих клиентов действительно требует много труда и мотивации. В Kapital Bank наша самая большая стратегия и формула успеха — уделять приоритетное внимание обслуживанию клиентов. Наш банк, являясь правопреемником первой сберегательной кассы, начавшей свою деятельность в 1874 году, с тех пор и по сей день является инициатором значимых проектов как первый банк нашей страны. Эти проекты служат не только финансовому сектору, но и общему благосостоянию нашего общества. Мы постоянно понимаем потребности и требования наших клиентов, предоставляем им правильные решения, придерживаемся принципов подотчетности и прозрачности, а также реализуем цели устойчивого развития. Мы продолжаем оставаться на первых позициях в финансовой сфере благодаря правильным технологическим инвестициям и внедрению финансовых технологий.

- Сама фраза «150 лет» говорит о том, что банк имеет богатую историю и успешный опыт. Как и название первого банка страны, сохранение этого имени требует правильной стратегии и командной работы. Какова ваша основная формула успеха на этом пути?

Наш собеседник, председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов, расскажет об успехах первого банка Азербайджана со 150-летней историей за последние годы, а также о будущих целях.

- Если говорить о цифровизации, то Kapital Bank — один из первых банков, который популяризировал цифровизацию в нашей стране. Какие технологические инновации внедряете, и как эти цифровые технологии влияют на ваши банковские услуги?

- Да, мы действительно добились многих новшеств на каждом этапе нашей истории как часть экосистемы, и мы продолжаем развиваться и улучшать наши услуги. Для достижения быстрых и эффективных результатов в разных направлениях большую роль играют модели, которые мы строим на основе различных технологий, во многих из этих моделей также применяется искусственный интеллект. Мы внедряем технологические инновации, такие как распознавание лиц, сегментация, предварительное одобрение кредита, модели управления рисками и преобразование запросов клиентов из голоса в текст и из текста в голос. К таким примерам можно отнести получение кредита полностью онлайн без посещения отделения или оформление депозита таким же способом. Я хотел бы также подчеркнуть наши модели в области аналитики, которые анализируют большие объемы данных, оптимизируют продукты и кампании, а также позволяют нам лучше понимать потребности наших клиентов.

Наиболее важным преимуществом, которое мы получили благодаря внедрению цифровых технологий, стало обеспечение эффективного обслуживания наших клиентов без необходимости посещения филиалов. Это также помогает минимизировать использование бумажных документов и предотвращать загрязнение окружающей среды. Если взглянуть на показатели только за прошлый год, то благодаря электронному документообороту при проведении банковских операций мы сэкономили около 8 миллионов листов бумаги формата A4, что эквивалентно спасению 800 деревьев.

Невозможно не подчеркнуть ценность и поддержку, которые мы вкладываем в предпринимательство и развитие бизнеса. Значительную часть клиентского портфеля нашего банка составляют малые и средние предприниматели, корпоративные клиенты. Нельзя не упомянуть вклад и услуги нашего мобильного приложения Birbank Biznes для деловой среды, особенно для малого и среднего бизнеса. Инвестируя значительные средства в этом направлении, мы предоставляем малым и средним предприятиям возможность в любое время и в любом месте получать доступ к своим счетам и осуществлять различные финансовые операции.

Мы с гордостью отмечаем, что в результате всех этих инициатив по цифровизации ежегодно удостаиваемся множества наград в различных категориях от международных организаций. Присуждение нам журналом Global Finance награды за «Лучшее использование искусственного интеллекта в цифровой трансформации» и признание мобильного приложения первого цифрового банка страны Birbank консалтинговой и исследовательской компанией Markswebb первым в рейтинге мобильного банкинга Азербайджана на 2024 год является лучшим доказательством этого.

Конечно, за всеми успехами, о которых мы говорим, стоит серьезный командный дух и работа большой семьи Kapital Bank. Философия быть первым банком сегодня и предоставлять инновационные решения своим клиентам в будущем требует постоянного развития.

- Kapital Bank также проводит важную работу в области корпоративной социальной ответственности. Каковы планы банка на будущее в области устойчивого развития и экологической ответственности?

- Корпоративная социальная ответственность – один из наших главных приоритетов. Большое значение в этих направлениях имеет фонд Red Hearts, созданный при непосредственной поддержке Kapital Bank. Фонд Red Hearts оказывает положительное влияние на окружающую среду и социальную сферу, оказывая поддержку в трех различных областях: общество, окружающая среда и животные. Только в прошлом году в рамках проекта «Сад родины» в 5 районах, в том числе в Лерике, Дашкесане, Агстафе, Газахе и Шабране, было посажено около 1000 деревьев. В рамках акции «Чистая окружающая среда, чистое будущее» 15 гектаров земли было очищено от более 4 тонн мусора. В рамках проекта «Библиотека китабгязяр» 55 сельским школам в 29 регионах и городах нашей страны было передано в дар около 3000 книг. Около 780 кг батареек собрано и передано Министерству экологии и природных ресурсов в рамках проекта «Сдай батарейки - защити природу». В деятельность этого фонда также включены образовательные стипендиальные программы, инициативы по защите животных и другие социальные проекты.

Финансирование зеленых проектов, значительные льготы на кредиты для экологически чистых автомобилей, эффективное использование экоресурсов и снижение отходов – это основные стратегические направления Kapital Bank. Одним из ключевых результатов, достигнутых в рамках этих проектов в 2023 году, стало увеличение цифровых транзакций. Благодаря такому подходу Kapital Bank продолжает вносить вклад как в охрану окружающей среды, так и в благосостояние общества.

Также хотел бы отметить инициативы, предпринятые в направлении развития науки и образования. Мы являемся одним из основных партнеров республиканских олимпиад по наукам в рамках нашего прямого сотрудничества с Министерством науки и образования.

Что касается второй части вашего вопроса, то стратегический план Kapital Bank на 2024-2026 годы уже готов, и ЭСУ (экологические, социальные и управленческий) аспекты являются ключевыми направлениями нашей стратегии. В Kapital Bank мы рассматриваем устойчивость как основную часть наших стратегических целей. В соответствии с дорожной картой, подготовленной Центральным банком и новой стратегией, у нас есть множество инициатив в различных направлениях, которые отражены в нашей стратегии развития на 2024-2026 годы. В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть наши проекты в рамках «Инициативы устойчивого финансирования» и «Инициативы цифрового финансирования». С 2021 года мы начали предпринимать шаги по развитию цифровых финансовых решений и продвижению инноваций, чтобы повысить доступность финансовых услуг, и до сих пор мы наблюдаем положительные результаты наших инициатив.

По мере расширения деятельности нашего банка в области ЭСУ ответственность наших руководителей и сотрудников в этом направлении также продолжает расти. Мы берем на себя обязательства даже в таких важных аспектах, как экологичность офисных принадлежностей и оптимизация использования энергии, и стремимся к дальнейшему развитию в этих направлениях. В результате мы ставим принципы EСУ в центр нашего стратегического планирования и деятельности, что обеспечивает проявление большего числа инициатив со стороны как руководства, так и наших сотрудников в этом направлении.

- Вы сказали, что за всеми вашими большими успехами стоит командный дух. Насколько нам известно, в вашем банке работает более 5 тысяч сотрудников. Как поддерживаете их мотивацию и продуктивность?

- Ответ на этот вопрос можно найти в том факте, что за последние два года мы были удостоены награды «Лучшее место работы» от международной исследовательской и консалтинговой компании Great Place to Work. Эта награда особенно ценна, потому что она основана на отзывах наших сотрудников, что подтверждает качество нашей корпоративной культуры и рабочей среды.

Для поддержки профессионального и личного развития наших сотрудников мы предлагаем постоянные программы обучения и развития. Кроме того, у нас есть специальные стипендиальные программы, которые покрывают образовательные расходы некоторых наших сотрудников. Помимо этого, мы регулярно проводим опросы среди сотрудников и вносим улучшения в рабочую среду на основе их отзывов. В этом отношении наш банк применяет политику «открытого отзыва», которая демонстрирует, что мнения сотрудников ценны и играют важную роль в улучшении рабочей среды. Создание правильной рабочей среды и поддержание постоянной мотивации наших сотрудников, которые ведут нас к вершинам в клиент-ориентированном обслуживании, является нашей главной обязанностью.

- Как, по вашему мнению, будущие экономические тенденции повлияют на Kapital Bank и какие шаги предпринимаются для подготовки к этим изменениям?

- Будущие экономические тенденции, особенно цифровизация, регуляторные изменения и экономические колебания, конечно, могут повлиять и на нас, но, как я уже упоминал, дорожная карта, подготовленная Центральным банком, и план будущего экономического развития нашей страны делают нас более подготовленными к будущему. Для подготовки к этим изменениям Kapital Bank предпринимает ряд важных шагов. Во-первых, мы делаем значительные инвестиции в технологии для расширения наших цифровых услуг, что важно для сохранения конкурентоспособности банка и обеспечения лучшего обслуживания клиентов.

Кроме того, я могу отметить улучшения в управлении рисками. Используя инструменты и методологии оценки рисков в рамках нормативов, наш банк способен лучше управлять возможными рисками. Это имеет важное значение для обеспечения финансовой стабильности банка и повышения его устойчивости к экономическим колебаниям.

Наш банк также фокусируется на различных источниках дохода. Мы расширяем ассортимент продуктов и вводим новые финансовые продукты, чтобы снизить зависимость от традиционных банковских услуг. Такой подход позволяет банку быть более устойчивым к экономическим изменениям и предоставлять клиентам более широкий спектр услуг.

- В заключение что бы вы хотели сказать молодым людям, желающим построить карьеру в банковской сфере, и вашим клиентам?

- Мой совет нашим молодым людям, которые хотят построить карьеру в этой сфере, и даже нашим будущим коллегам: всегда будьте открыты к обучению и инновациям. Финансовый сектор – быстро меняющаяся и развивающаяся сфера. По этой причине, чтобы добиться успеха, вам необходимо развивать свою способность адаптироваться, внимательно следить за технологическими инновациями и создавать решения, которые могут одновременно удовлетворить разные потребности. Лидерство – это не только управление командой, но и вдохновение, мотивация и достижение общего успеха. Как Kapital Bank мы постоянно поддерживаем молодых талантов и создаем необходимые условия для их развития.