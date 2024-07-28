Иран угрожает Израилю

В случае атаки на Ливан «под предлогом ответа» на удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах Израиль столкнется с «самым решительным ответом». Об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази.

«Израиль должен знать, что если пойдет на этот риск, то столкнется с жесткой реакцией. Лучшее решение для Нетаньяху - положить конец жестокой войне в секторе Газа, поскольку, продолжая войну, он не получит ничего, кроме жертв и разрушений», - приводит слова Харази IRNA.

По его словам, «Израиль теперь намерен расширить масштабы войны, обвинив «Хезболлу» в ударе по оккупированным Голанам. Обвинения Израиля смехотворны, так как жители оккупированных Голан выступают против властей еврейского государства.