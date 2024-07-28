Лидеры «Исламского джихада» и «Хезболлы» у Пезешкиана

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречи с генеральным секретарем палестинской группировки «Исламский джихад» Зиядом ан-Наххалей и заместителем лидера ливанской партии «Хезболла» шейхом Наимом Касемом, во время которой пообещал поддержку Тегерана «в противостоянии с Израилем».

«Поддержка фронта сопротивления - религиозный долг и один из основополагающих принципов политики Ирана», - приводятся слова Пезешкиана на сайте президентской администрации. Переговоры состоялись в иранской столице накануне инаугурации нового главы исполнительной власти Исламской Республики.

«Позиция Ирана в поддержке дела освобождения Иерусалима не изменилась со сменой правительства, мы не оставим наших палестинских братьев и сестер один на один с преступлениями израильского режима против человечности», - заверил иранский политик.

Генсек «Исламского джихада» заявил, что «народ Палестины никогда не забудет поддержку Ирана», а замгенсека «Хезболлы» выразил мнение, что Израиль «терпит поражение от сил сопротивления благодаря поддержке исламской республики».