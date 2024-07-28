Олимпиада: дзюдоист Зелим Цкаев завершил выступление обновлено 14:05
На этот раз победила Франция.
Джало выиграл досрочно – «иппон». Цкаев завершил выступление.
*** 13:59
В Париже на Arena Champ de Mars продолжаются олимпийские соревнования по дзюдо.
Сегодня в борьбу вступает Зелим Цкаев (81 кг). Он стартует с 1/16 финала, где встретится с французом Альфа Умаром Джало.
Напомним, вчера Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль, победив в финале именно французского дзюдоиста - Жоан-Бенжамина Габа.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!