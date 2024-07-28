Олимпиада: дзюдоист Зелим Цкаев завершил выступление обновлено 14:05

Отдел спорта

На этот раз победила Франция.

Джало выиграл досрочно – «иппон». Цкаев завершил выступление.

*** 13:59

В Париже на Arena Champ de Mars продолжаются олимпийские соревнования по дзюдо.

Сегодня в борьбу вступает Зелим Цкаев (81 кг). Он стартует с 1/16 финала, где встретится с французом Альфа Умаром Джало.

Напомним, вчера Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль, победив в финале именно французского дзюдоиста - Жоан-Бенжамина Габа.