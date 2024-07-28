Масштабные военно-морские учения России

Россия начала масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и в Тихом океане, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», - сообщило Минобороны РФ.

В маневрах участвуют около 300 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 000 военнослужащих и гражданского персонала, отмечается в заявлении ведомства.

Целью многодневных учений называется «проверка действий органов военного управления» ВМФ и «готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению». В ходе маневров предполагается выполнить более 300 «боевых упражнений с практическим применением оружия». Среди прочего речь идет о зенитных ракетных и артиллерийских стрельбах по морским и воздушным учебным целям.