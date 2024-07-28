Рамиль Алиев, собкор 14:10

29 июля в рамках сотрудничества Государственного агентства по туризму, Национального кулинарного центра и Общины Западного Азербайджана прошел «День гастрономии Западного Азербайджана». Цель мероприятия - демонстрация богатого и древнего гастрономического наследия Западного Азербайджана, уникальных блюд, местных обычаев и фольклорных традиций региона.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что развитие гастротуризма занимает важное место в деятельности Агентства. Он добавил, что работа в этом направлении включает не только организацию гастрономических туров и продвижение национальной кухни, но и восстановление забытых древних вкусов, сохранение биоразнообразия и признание местной гастрономии на международной арене. Фуад Нагиев отметил, что выявление и передача из поколения в поколение забытых азербайджанских блюд с исторической значимостью представляет собой важную культурную задачу. Также он заверил, что Государственное агентство по туризму и впредь будет активно поддерживать и содействовать сохранению и популяризации кулинарных традиций Западного Азербайджана.

Председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли в свою очередь добавил, что привлечение внимания к кухне Западного Азербайджана имеет особое значение на сегодняшний день. Отметив, что западные азербайджанцы создали выдающееся материальное, культурное и духовное наследие на своих исторических землях, где они проживали на протяжении веков, он подчеркнул, что это наследие представляет собой не только важную часть азербайджанской культуры, но и ценное достояние мирового культурного наследия. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что в XX веке жители региона неоднократно подвергались депортациям с их исторических и родных земель, ныне находящихся на территории Армении, что нанесло значительный ущерб их материальному и нематериальному наследию. Азиз Алекперли акцентировал внимание на том, что изучение, сохранение, восстановление и передача этого наследия будущим поколениям являются актуальной задачей для каждого из нас. Наряду с этим председатель правления Общины Западного Азербайджана отметил готовность к сотрудничеству с международными организациями, которые непосредственно занимаются этим вопросом.