Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ, проводимых в новом парке, создаваемом около станции метро «Гянджлик» в Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

Эта территория, известная как парк Antena, ранее находилась в запущенном состоянии. В связи с реконструкцией и реставрацией парка отдыха некоторые постройки на его территории были снесены. После работ по сносу площадь парка расширилась до 19 гектаров.

Работа, направленная на дальнейшую модернизацию столицы, благоустройство города, продолжается параллельно с закладкой озеленительных полос и парков. Одной их таких зон отдыха станет новый парк, создаваемый в Наримановском районе согласно распоряжениям президента Азербайджана от 18 августа 2023 года и 13 января 2024 года.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о проделанных и предстоящих работах в парке.

Было отмечено, что существующее на территории парка историческое административное здание сохранено и в нем будут проведены реставрационные работы.

В реконструируемом парке будут созданы все условия для содержательного отдыха жителей и организации их эффективного досуга. Так, здесь строятся два ресторана, отвечающих современным требованиям. Также здесь будут установлены 2 фонтана, что добавит красоты зоне отдыха.

В современном комплексе на территории площадью 13,8 гектара будут разбиты озеленительные зоны. Система освещения здесь будет создана на основе нового проекта по самым современным стандартам. В парке будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детско-развлекательные и спортивные площадки.

Главе государства доложили, что также началось строительство тоннеля, который соединит реконструируемый парк с расположенным неподалеку парком «Деде Горгуд».