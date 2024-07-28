Амрахов устроил дуэль с Бабировым и получил шесть лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу против 20-летнего жителя Бардинского района Амраха Амрахова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По сообщению haqqin.az, инцидент произошел в декабре прошлого года на территории Хатаинского района столицы. Конфликт возник из-за комментария, написанного под видео в соцсети TikTok.

Амрах Амрахов оставил комментарий под видео своего знакомого Омара Бабирова, который автору не пришелся по душе. Стороны решили выяснить отношения и встретились во дворе одной из школ на территории Хатаинского района. Во время ссоры Амрах Амрахов ударил Омара Бабирова головой в лицо, а затем нанес удар ножом в грудь.

Амраху Амрахову было предъявлено обвинение по статье 126.2.4 Уголовного кодекса (умышленное причинение вреда здоровью, совершенное общеопасным способом, с хулиганскими намерениями).

Обвиняемый Амрах Амрахов частично признал свою вину. Он выразил сожаление о содеянном, сообщил, что помирился с пострадавшим после инцидента, и попросил назначить условное наказание.

Суд приговорил Амрахова к 6 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена, и он был взят под стражу в зале суда.