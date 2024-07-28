Россия начала применять ракетные комплексы из Северной Кореи

«Комплекс обнаружила украинская аэроразведка на одном из направлений, когда он находился на открытой местности. Bulsae-4 может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивают дальность поражения этого комплекса в пределах 10-25 километров. Такая дальнобойность дает возможность атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса», - говорится в публикации.

Отмечается, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6, а управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня.

«Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением за оптоволоконным кабелем. Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти помехи и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием», - пишет «Милитарный».