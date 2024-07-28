Президент Финляндии сделал неожиданное заявление

«Очевидно, [Владимир] Зеленский посчитал, что первый этап переговоров должен пройти без агрессора. Теперь мы подошли к моменту, когда должны начаться переговоры», — сказал Александр Стубб.

После первого этапа обсуждения мира в Украине приближается этап, когда должны начаться переговоры с участием России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde.

По его словам, «принцип реальности» заключается в том, что если к участию в переговорах планируется привлечь Китай и страны глобального Юга, то необходимо привлечь и Россию.

Президент Финляндии считает, что сейчас Украина находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, поскольку получает технику и финансирование. «Российского прорыва тоже нет. Россия, по нашим данным, не движется вперед, и ее потери еще больше, чем раньше», — добавил Стубб.

Однако вывод российских войск с украинских территорий, по его мнению, нельзя рассматривать как предварительное условие для начала переговоров: «С нашей точки зрения, путь к миру ясен: Россия должна уйти. Но вы не можете считать этот уход предварительным условием».

По его мнению, многое для прекращения войны может сделать Китай, потому что «он находится в сильной позиции по отношению к России».

На вопрос о возможных планах российских властей Стубб ответил, что не может делать предположений. «Я перестал пытаться понять, что собирается делать Россия, потому что в большинстве случаев наши прогнозы неверны», — сказал он.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Стубба, написала, что «если точно так же он объясняет финнам, зачем надо вступать в НАТО, то лучше сразу перейти к неотвратимому — повсеместной легализации в Финляндии наркотиков, так как сознание людям надо отключить в принципе, чтобы не мешало». Она заявила, что в «лучшем положении» Украина находилась восемь лет с 2014 по 2022 год, а далее «с каждым упущенным шансом ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала остатки территории».