Закрывается одна из центральных улиц Баку
31 июля с 09:00 в связи с ремонтными работами на улице Зарифы Алиевой (от улицы Пушкина до улицы К.Сафаралиевой) в Сабаильском районе города Баку движение автотранспортных средств на отдельных полосах будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана призвало водителей соблюдать требования установленных временных дорожных знаков и правила дорожного движения.
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