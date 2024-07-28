Закрывается одна из центральных улиц Баку

31 июля с 09:00 в связи с ремонтными работами на улице Зарифы Алиевой (от улицы Пушкина до улицы К.Сафаралиевой) в Сабаильском районе города Баку движение автотранспортных средств на отдельных полосах будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана призвало водителей соблюдать требования установленных временных дорожных знаков и правила дорожного движения.