Новый кандидат на пост главы Молдовы
Виктория Фуртунэ, бывший прокурор по борьбе с коррупцией, официально заявила о своем выдвижении в качестве независимого кандидата на пост главы Молдовы, сообщает информационное агентство noi.md.
Объявление было сделано в видеоролике, снятом в Тирасполе, где Фуртунэ, держа в руках голубя, сообщает, что осенью ожидается «война». В апреле этого года Виктория Фуртунэ подала в суд на главу молдавского государства, которая в марте во время пресс-конференции, не назвав прямо ее имени, заявила, что некоторые прокуроры, как и во времена Влада Плахотнюка, допускают злоупотребления.