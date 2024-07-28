О развитии ситуации в Венесуэле. Что происходит?
Кандидат от «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвали людей, в том числе семьи с детьми, выйти на мирную акцию во вторник в 11 часов, чтобы отпраздновать победу.
«Я говорю с вами со спокойствием истины, — заявил Гонсалес сторонникам. — У нас на руках счетные листы, которые демонстрируют нашу категорическую и математически неопровержимую победу».
Мачадо призвала вооруженные силы вмешаться и «обеспечить уважение народного суверенитета, выраженного в ходе голосования», отметив, что им «пришло время встать на правильную сторону истории».
Николас Мадуро, который уже стал праздновать переизбрание, обвинил Мачадо в организации международного заговора, назвав ее действия попыткой переворота. К заговору он также приплел Илона Маска: «Виртуальная реальность контролируется заклятым врагом, знаменитым Илоном Маском, который хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу. Мы знаем, что за всем этим стоите вы, с вашими деньгами и спутниками».
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сделал более приземленное заявление. Он назвал Мачадо подозреваемой в заговоре с целью сорвать выборы путем организации кибератаки на избирательную систему вместе с двумя другими лидерами оппозиции, живущими за рубежом. Хотя прокурор не объявил о выдаче ордера на ее арест, это легко может произойти. В последние месяцы было арестовано более сотни помощников и соратников Мачадо и Гонсалеса, отмечает Bloomberg.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен во вторник обсудить ситуацию с президентом США Джо Байденом. Вашингтон в ноябре 2023 г., когда правительство и оппозиция договорились о проведении свободных выборов, отменил санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, введенные еще при Дональде Трампе. После Вашингтон вернул санкции, но не отозвал выданные ранее лицензии на работу нефтяных компаний Chevron, Repsol и Maurel & Prom.
В последние месяцы Вашингтон снова вел с Каракасом секретные переговоры о снятии санкций в случае проведения честных, конкурентных выборов. Что касается сложившейся после голосования ситуации, «сложно представить сценарий серьезной эскалации, поскольку на данном этапе слишком мало возможностей для ужесточения санкций», полагает Джейсон Принс, бывший главный юрисконсульт Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое реализует санкции.