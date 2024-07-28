О развитии ситуации в Венесуэле. Что происходит?

Кандидат от «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвали людей, в том числе семьи с детьми, выйти на мирную акцию во вторник в 11 часов, чтобы отпраздновать победу.

«Я говорю с вами со спокойствием истины, — заявил Гонсалес сторонникам. — У нас на руках счетные листы, которые демонстрируют нашу категорическую и математически неопровержимую победу».

Мачадо призвала вооруженные силы вмешаться и «обеспечить уважение народного суверенитета, выраженного в ходе голосования», отметив, что им «пришло время встать на правильную сторону истории».