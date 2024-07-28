«Военкор» Котенок об огромных проблемах России
Темпы продвижения российской армии от Донецка замедлились из-за нехватки личного состава, написал военкор Юрий Котенок на своей странице в соцсетях.
«Медленно от Донецка на запад ползем. Жабьими прыжками. Для тех, кто не понимает — наступать некем физически. Людей нет. Уровень потерь высокий. Истощилась живая сила. Все это с учетом того, что некоторые военачальники стараются подогнать результат к необходимым датам. Все понимают, что к концу года есть вероятность начала договорнячка, пытаются успеть», - написал Котенок.