Кобахидзе: Возвращение Саакашвили может привести к войне

Победа партии «Единое национальное движение», возглавляемой экс-президентом Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах в Грузии может привести к остановке евроинтеграции страны и открытию второго фронта на ее территории, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому «Первому каналу».

Он отметил, что партия Саакашвили может реализовать такие шаги менее чем за неделю, и подчеркнул, что они «даже не будут оформлять это как пиар». По его мнению, избрание партии «Грузинская мечта» является необходимым условием для дальнейшего продвижения Грузии, включая ее евроинтеграцию.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. В преддверии выборов наблюдается обострение политической борьбы между основными партиями, и заявления премьера Кобахидзе отражают напряженную политическую атмосферу в стране.