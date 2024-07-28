Мошенник Наджафов услышал свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу учредителя и директора ООО Gerlift Group, 37-летнего жителя Шеки Турала Наджафова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Наджафова к семи годам лишения свободы.

Потерпевшими по делу проходят Государственный таможенный комитет, Объединение «Азертерминалкомплекс», бывший депутат Гаджи Салаев, а также граждане Наджиб Салимов и Бахтияр Мамедов.

В ходе расследования удалось установить, что Наджафов, учредитель и директор Gerlift Group, создал себе имидж солидного бизнесмена, имеющего большой опыт и деловые связи в сфере импорта оборудования для установки фасадов из стекла и турникетов.

Ему удалось завоевать доверие Абузара Мамедова, начальника управления развития инфраструктуры Государственного таможенного комитета, экс-депутата Гаджи Салаева и прочих чиновников. В частности, был подписан контракт стоимостью 265 тысяч манатов на приобретение фасадного оборудования и его передачи ассоциации «Азертерминалкомплекс». Кроме того, Наджафов пообещал установить турникеты в строящемся административном здании Государственного таможенного комитета (ГТК). Между Gerlift Group и «Азертерминалкомплекс» заключили коммерческий контракт на 146 тысяч манатов. Наджафов, однако, не сдержал своих обещаний, а деньги растратил.

Таким же образом были обмануты и другие жертвы. Бывший депутат Гаджи Салаев, известный как потерпевший по делу, подписал с мошенником контракт на 156 тысяч евро на заказ лифта немецкого производства грузоподъемностью 630 килограммов для жилого дома, расположенного в Ясамальском районе. И тоже столкнулся с обманом.