Лига чемпионов: «Карабах» принимает гибралтарцев

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и гибралтарским «Линкольн Ред Импс».

В первой игре команда Гурбана Гурбанова победила со счетом 2:0.

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Сундбергом.

Победитель этой пары сыграет в 3-м квалификационном раунде с сильнейшим в противостоянии минского «Динамо» и болгарского «Лудогорца». В первом матче в Болгарии хозяева победили со счетом 2:0.

Кстати, проигравший в паре «Карабах» - «Линкольн Ред Импс» встретится в 3-м раунде Лиги Европы с неудачником все той же белорусско-болгарской пары.