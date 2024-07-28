Армянские войска отступили на 30 километров. Что за секретный протокол?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:58

Современная история Карабаха таит немало загадок. Одной из них является ситуация с внезапным освобождением армянской армией части Губадлинского района без единой капли крови и без официальных резолюций. Что именно произошло тогда и какие политические рокировки этому предшествовали – разбираемся в настоящей статье.

По состоянию на 10 ноября 2020 года, когда при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении военных действий в Карабахе, армянские войска продолжали контролировать часть Губадлинского района. Как известно, в том документе были оговорены обязательства и конкретные сроки по бескровному освобождению Арменией Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, но о Губадлинском ничего не было сказано. Ходили неофициальные слухи, что Армения взяла на себя обязательство вернуть эту территорию Азербайджану и отвести свои войска к советским административным границам. Распространялись сведения и о том, что данное обязательство будто бы нашло отражение в некоем секретном протоколе. В военных кругах поговаривали даже, что если Армения не выведет остатки своих войск с территории Губадлы в ближайшее время, то Азербайджан проведет новую операцию по их освобождению. И вот в декабре 2020 года армянские войска без боя отступили из приграничных зон Губадлинского района, и Азербайджан восстановил административные границы с Арменией, соответствовавшие советскому периоду, взяв под контроль 21-километровый участок построенной в советское время дороги Горус-Гафан, проходящей по территории Губадлы. Причем какое-то время Азербайджан проявлял гуманность, позволяя армянам передвигаться по этому маршруту; более того, торговля между Ираном и Арменией также осуществлялась по данной дороге. Но позже на ней были установлены контрольно-пропускные пункты, после чего армяне стали пользоваться альтернативной трассой, поспешно проложенной через труднопроходимую горную местность.

Тогда-то в армянских СМИ и распространилась информация о том, что отступление войск из Губадлы было осуществлено на основании некоего секретного протокола, подписанного между министрами обороны России и Армении. Армянские власти на тот момент не подтвердили и не опровергли существование подобного документа. Бывший министр иностранных дел Ара Айвазян в интервью армянской службе «Радио Свобода» сказал, что слышал о таком протоколе, однако Министерству иностранных дел не удалось получить его копии, несмотря на все усилия. Айвазян был назначен министром иностранных дел после капитуляции Армении в 44-дневной войне и занимал эту должность всего 6 месяцев. Возможно, что столь краткий срок пребывания у власти не позволил ему в полной мере вникнуть во все государственные дела. Более того, он утверждает, что меморандум о возвращении 21-километрового участка дороги Горус-Гафан под контроль Азербайджана был намеренно скрыт от Министерства иностранных дел. «Мы выяснили, что армянская сторона подписала какой-то меморандум с Азербайджаном и, возможно, с российскими миротворцами, о чем МИД не был уведомлен», — заявил Айвазян. В 2022 году доступ к документу получили несколько депутатов армянского парламента от оппозиции, в том числе член фракции «Армения» Гегам Манукян. Последний утверждает, что меморандум об отводе армянских войск примерно на 30 километров из приграничных районов Губадлы был подписан 18 декабря 2020 года в Москве между министром обороны России Сергеем Шойгу и тогдашним министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. По словам Манукяна, Азербайджан участником этого меморандума не являлся.

«Вагаршак Арутюнян подписал данный документ в тайне не только от Министерства иностранных дел, но и от Генерального штаба и других государственных структур, — заявил депутат. — Никол Пашинян направил его в Москву, и Арутюнян подписал там этот меморандум. В результате азербайджанский флаг сегодня развевается над Гафаном, а позиции азербайджанцев находятся всего в нескольких сотнях метров от города Кафан и аэропорта». Напомним, что в октябре 2021 года премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что именно он дал приказ министру обороны Вагаршаку Арутюняну о выводе армянских войск из Губадлы. Он добавил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития: «Решение было принято, чтобы избежать войны, потому что я считал, что если этого не будет сделано, то там начнутся военные действия, и у нас действительно возникнут проблемы в Сюнике», - заявил тогда Пашинян.