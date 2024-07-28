В целях повышения доступности пассажиров к общественному транспорту и обеспечения комфортных поездок и уменьшения пробок Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) у станции метро «Кероглу» проведены комплексные работы. Так, у южного выхода станции метро создан новый мультимодальный транспортный центр, объединяющий деятельность автобусов, метро, железнодорожной станции, стоянки такси и парковки (park and ride).

Благодаря новому мультимодальному хабу пассажиры могут беспрепятственно передвигаться между автобусами, станцией метро и железной дорогой. Будет предотвращено хаотичное движение транспорта, а также обеспечено повышение эффективности работы общественного транспорта за счет сокращения порожнего пробега автобусов.

На территории хаба созданы условия и для парковки частных автомобилей. Пользователи, оставляя свои средства личного передвижения на данной территории, могут воспользоваться услугами общественного транспорта.

В рамках работ рядом с железнодорожной станцией у южного выхода из метро создана трехперронная автобусная остановка. Для легковых автомобилей организовано около 200 парковочных мест по принципу park and ride. Создана стоянки такси. Наряду с этим на территории планируется установить зарядные станции для электробусов.

Стоит отметить, что на начальном этапе на территории центра транспортного обмена курсируют 200 автобусов по 15 регулярным маршрутам (140, 140E, H1, 141E, 160, 171, 172, 214, M8, 60, 62, 70, 93, 184, 204).

Завершен также один из 7 проектов, запланированных в городе Баку с целью улучшения дорожного движения, уменьшения заторов и пробок.