AYNA ввела еще один хаб в эксплуатацию фото
В целях повышения доступности пассажиров к общественному транспорту и обеспечения комфортных поездок и уменьшения пробок Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) у станции метро «Кероглу» проведены комплексные работы. Так, у южного выхода станции метро создан новый мультимодальный транспортный центр, объединяющий деятельность автобусов, метро, железнодорожной станции, стоянки такси и парковки (park and ride).
Благодаря новому мультимодальному хабу пассажиры могут беспрепятственно передвигаться между автобусами, станцией метро и железной дорогой. Будет предотвращено хаотичное движение транспорта, а также обеспечено повышение эффективности работы общественного транспорта за счет сокращения порожнего пробега автобусов.
На территории хаба созданы условия и для парковки частных автомобилей. Пользователи, оставляя свои средства личного передвижения на данной территории, могут воспользоваться услугами общественного транспорта.
В рамках работ рядом с железнодорожной станцией у южного выхода из метро создана трехперронная автобусная остановка. Для легковых автомобилей организовано около 200 парковочных мест по принципу park and ride. Создана стоянки такси. Наряду с этим на территории планируется установить зарядные станции для электробусов.
Стоит отметить, что на начальном этапе на территории центра транспортного обмена курсируют 200 автобусов по 15 регулярным маршрутам (140, 140E, H1, 141E, 160, 171, 172, 214, M8, 60, 62, 70, 93, 184, 204).
Завершен также один из 7 проектов, запланированных в городе Баку с целью улучшения дорожного движения, уменьшения заторов и пробок.
С сегодняшнего дня регулярные маршрутные автобусы, следующие из Центра транспортного обмена «Кероглу», прямо с улицы Халила Рзы Улутюрка, разворачиваясь обратно через эстакаду, расположенную на пересечении с проспектом Зии Буньядова, направляются на проспекты Гейдара Алиева и Гара Гараева, а также дорогу в поселок Забрат. В результате расстояние маршрутных автобусов, следующих от Центра транспортного обмена на проспекты Гейдара Алиева, Гара Гараева и дорогу Забрат, до кольцевой развязки сократилось до 900 метров. Время, затраченное на 1 поездку, уменьшилось с 7–8 минут до 3. Следует отметить, что положительные изменения коснулись более 300 автобусов по 31 маршруту, действующему в указанном направлении.
Данные изменения позволяют уменьшить траекторию движения рейсовых автобусов и сократить время их нахождения в пути, повысить эффективность и качество пассажироперевозок, снизить расход топлива и уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.
Отметим, что ранее автобусы курсировали от проспекта Гейдара Алиева к проспекту Зии Буньядова, обогнув «Деревню атлетов». Так, от Центра транспортного обмена «Кероглу» до кольцевой развязки, расположенной на улице Халила Рзы Улутюрка, автобусы преодолевали расстояние более 1800 метров.
В результате реализации проекта свыше 300 автобусов минуют въезд на проспект Гейдара Алиева, способствуя тем самым уменьшению заторов в этом направлении.