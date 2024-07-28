Гражданин Германии просит Лукашенко сохранить ему жизнь

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, попросил президента страны Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации главы республики.

«Только что обсудили дело Рико Кригера – гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании», – сказано в сообщении.