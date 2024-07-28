Президент Ирана в инаугурационной речи заявил о готовности к переговорам с целью снижения напряженности в отношениях с Западом.

«Призываем западные страны к осознанию [необходимости] выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении и равенстве. Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место [в мире] занимает Иран», - сказал Пезешкиан.