Пезешкиан готов говорить с Западом обновлено 18:05; видео
Президент Ирана в инаугурационной речи заявил о готовности к переговорам с целью снижения напряженности в отношениях с Западом.
«Призываем западные страны к осознанию [необходимости] выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении и равенстве. Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место [в мире] занимает Иран», - сказал Пезешкиан.
*** 17:23
Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит в здании парламента в Тегеране, сообщают иранские СМИ.
В церемонии принимают участие высокопоставленные гости из почти 80 государств. Согласно 121 статье Конституции Ирана, Пезешкиану предстоит принести присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции и главы судебной власти.
Сообщается, что магазины на площади Бахарестан, находящейся в непосредственной близости от здания парламента, закрыты. Кроме того, в связи с проведением церемонии инаугурации порядок работы некоторых видов транспорта в столице был изменен.
July 30, 2024