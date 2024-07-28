Али Асадов встретился с первым вице-президентом Ирана фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 30 июля в Тегеране встретился с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефи, сообщили в Кабмине.
Али Асадов поздравил Мохаммада Резу Арефи с назначением на должность первого вице-президента Ирана.
На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между двумя государствами, основанных на исторических корнях, в нынешний период в таких областях, как торгово-экономические, транспортные, энергетические, гуманитарные и многих других. Обсуждалось расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном по различным направлениям, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.