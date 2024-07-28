США оснастят F-16 для Украины современным вооружением

Отмечается, что этим летом Дания и Нидерланды готовятся отправить в Украину первые F-16 американского производства, а позднее прибудут самолеты из Бельгии и Норвегии. Но до сих пор остается невыясненным источник критического вооружения для самолетов.

"Хотя Пентагон имеет ограниченные запасы и производственные возможности, он будет снабжать F-16 боеприпасами класса "воздух-земля", комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" в достаточных количествах для удовлетворения самых насущных потребностей Украины", - пишет издание, ссылаясь на информацию от источника.

"Самолет сам по себе бесполезен без вооружения", - заявил генерал-майор Рольф Фолланд, командующий Королевскими ВВС Норвегии.

Сообщается, что вооружение для F-16 от США включает ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM; версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие; и так называемые бомбы малого диаметра. Кроме того, США отправят для самолетов усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности, известные как AMRAAM, и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

По словам американского чиновника, в Европе многие страны не хотели отправлять в Киев большие количества своих ограниченных запасов боеприпасов воздушного базирования. И тогда западные союзники придумали решение, которое Пентагон назвал "толчковым стартом": Европейские страны могут объединить свои финансы для покупки у США соответствующего оружия для отправки в Украину.