Россия и Иран разошлись из-за Трампа

Кто окажется результативнее на американских президентских выборах – Россия или Иран? Первая для повышения эффективности пропаганды даже стала отдавать на аутсорсинг задания по формированию общественного мнения в США. При этом обе страны «привлекают американцев, которые вольно или невольно распространяют и продвигают нарративы в интересах зарубежных сил, придавая этим нарративам достоверность», говорится в отчете Офиса директора национальной разведки США, подготовленном за 100 дней до выборов.

В отчете не указывается, кого именно стремятся поддержать «зарубежные силы». Но из комментариев сотрудников разведки, выступивших перед журналистами на условиях анонимности, стало ясно, что, по их мнению, Россия пытается помочь кандидату от республиканской партии Дональду Трампу, а Иран играет против него, пишет Bloomberg. По словам одного разведчика, Иран выступает на выборах так же, как в 2020 г., когда он пытался наказать Трампа за выход из международной ядерной сделки с Тегераном и введение жестких санкций.

В Москве надеются, что в случае прихода к власти Трамп, выступающий за более изоляционистскую политику, потеряет интерес к Украине и перестанет снабжать ее оружием. А то и поможет завершить войну на приемлемых для Кремля условиях, так как известен прагматичным подходом к заключению договоренностей.

Элита рассчитывает на восстановление отношений в результате победы Трампа, рассказывал The Washington Post крупный российский бизнесмен: его возвращение в Белый дом «по крайней мере будет означать прекращение эскалации санкций и окончание войны – и снижение рисков для российского бизнеса». «Никто не хочет терять свои деньги. Республиканцы тоже не любят Путина, но они будут более прагматичны, чем демократы», – добавил бизнесмен.

Россия в этом избирательном цикле не просто распространяет пропаганду и дезинформацию, но и использует для этого американцев. Она формирует целые сети из американских и других западных деятелей, которые «размещают контент в социальных сетях, пишут для различных сайтов, имеющих явные и тайные связи с российским правительством, и ведут другую информационную работу», говорится в отчете разведки.

Кроме того, Москва обращается к коммерческим маркетинговым и PR-фирмам, чтобы использовать их опыт в области коммуникаций и технические навыки. Они способны действовать более оперативно и с меньшими бюрократическими препонами, чем государственные структуры, работа через них также помогает скрыть истинного заказчика. В отчете говорится: Москва использует находящиеся в России фирмы… для формирования общественного мнения в Соединенных Штатах, в том числе в рамках связанных с выборами операций. Эти фирмы создали платформы влияния, напрямую и незаметно привлекая американцев и используя улучшенные способы адаптации контента для американской аудитории, скрывая при этом руку России.