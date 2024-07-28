Россия и Иран разошлись из-за Трампа
Кто окажется результативнее на американских президентских выборах – Россия или Иран? Первая для повышения эффективности пропаганды даже стала отдавать на аутсорсинг задания по формированию общественного мнения в США. При этом обе страны «привлекают американцев, которые вольно или невольно распространяют и продвигают нарративы в интересах зарубежных сил, придавая этим нарративам достоверность», говорится в отчете Офиса директора национальной разведки США, подготовленном за 100 дней до выборов.
В отчете не указывается, кого именно стремятся поддержать «зарубежные силы». Но из комментариев сотрудников разведки, выступивших перед журналистами на условиях анонимности, стало ясно, что, по их мнению, Россия пытается помочь кандидату от республиканской партии Дональду Трампу, а Иран играет против него, пишет Bloomberg. По словам одного разведчика, Иран выступает на выборах так же, как в 2020 г., когда он пытался наказать Трампа за выход из международной ядерной сделки с Тегераном и введение жестких санкций.
В Москве надеются, что в случае прихода к власти Трамп, выступающий за более изоляционистскую политику, потеряет интерес к Украине и перестанет снабжать ее оружием. А то и поможет завершить войну на приемлемых для Кремля условиях, так как известен прагматичным подходом к заключению договоренностей.
Элита рассчитывает на восстановление отношений в результате победы Трампа, рассказывал The Washington Post крупный российский бизнесмен: его возвращение в Белый дом «по крайней мере будет означать прекращение эскалации санкций и окончание войны – и снижение рисков для российского бизнеса». «Никто не хочет терять свои деньги. Республиканцы тоже не любят Путина, но они будут более прагматичны, чем демократы», – добавил бизнесмен.
Россия в этом избирательном цикле не просто распространяет пропаганду и дезинформацию, но и использует для этого американцев. Она формирует целые сети из американских и других западных деятелей, которые «размещают контент в социальных сетях, пишут для различных сайтов, имеющих явные и тайные связи с российским правительством, и ведут другую информационную работу», говорится в отчете разведки.
Кроме того, Москва обращается к коммерческим маркетинговым и PR-фирмам, чтобы использовать их опыт в области коммуникаций и технические навыки. Они способны действовать более оперативно и с меньшими бюрократическими препонами, чем государственные структуры, работа через них также помогает скрыть истинного заказчика. В отчете говорится: Москва использует находящиеся в России фирмы… для формирования общественного мнения в Соединенных Штатах, в том числе в рамках связанных с выборами операций. Эти фирмы создали платформы влияния, напрямую и незаметно привлекая американцев и используя улучшенные способы адаптации контента для американской аудитории, скрывая при этом руку России.
Россия остается главной угрозой выборам в США, констатируется в отчете, так как старается поддержать одного из кандидатов в президенты, повлиять на результаты выборов в Конгресс, подорвать доверие общества к избирательному процессу и усугубить общественно-политические разногласия.
Дмитрий Песков называл такие выводы «абсурдными» (цитата по «Интерфаксу»). «Мы это решительно отвергаем. Скорее разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им надо искать врагов. Лучше врага, чем Россия, придумать американцы не могут», – сказал во вторник пресс-секретарь президента России, построившего свою политику на культивировании образа врага в виде США и «коллективного Запада».
Иран также старается подорвать доверие американцев к политическим институтам и усилить разногласия в обществе, а также повлиять на исход президентских выборов – «вероятно, потому, что иранские лидеры хотят избежать результата, который, по их мнению, усилит напряженность в отношениях с США», указывает разведка.
Китай проводит в США тайные операции влияния и для этого привлек технологическую компанию, в том числе чтобы сеять раздор и изображать демократию как строй, порождающий различные беспорядки. На ход президентской кампании он, по-видимому, влиять не планирует, но может постараться очернить кандидатов второго-третьего порядка (в ноябре также проходят выборы в Палату представителей и на треть мест в Сенате), чья позиция противоречит интересам Пекина, говорится в отчете.