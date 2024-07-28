Впервые на Олимпиадах! Азербайджан стартует в командном игровом виде спорта

Сегодня исторический день для азербайджанского олимпизма. Впервые за всю историю нашей страны сборная Азербайджана проведет на Олимпиаде матч в игровом командном виде спорта.

В 23:00 по бакинскому времени на площадку арены, сконструированной в центре Парижа, на Площади Согласия, выйдет женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3. Первый соперник – Испания.