Впервые на Олимпиадах! Азербайджан стартует в командном игровом виде спорта
Сегодня исторический день для азербайджанского олимпизма. Впервые за всю историю нашей страны сборная Азербайджана проведет на Олимпиаде матч в игровом командном виде спорта.
В 23:00 по бакинскому времени на площадку арены, сконструированной в центре Парижа, на Площади Согласия, выйдет женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3. Первый соперник – Испания.
Состав сборной Азербайджана: Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс, Мерседес Уолкер.
В женском олимпийском турнире выступают восемь сборных. Помимо Азербайджана и Испании, это также США, Франция, Германия, Австралия, Китай и Канада. Впечатляющий список стран, не правда ли?
На предварительной стадии все команды сыграют друг с другом по разу. Сборные, занявшие два первых места, выйдут напрямую в полуфинал. Квартеты, занявшие 3-6-е места, сыграют в стыковом раунде за выход в 1/2 финала.
Завтра наша команда встретится с США, 1 августа – с Францией и Германией, 2 августа – с Австралией и Китаем, 3 августа – с Канадой.