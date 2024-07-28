Министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Метин Эйнуллаев, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов и председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов ознакомились с деятельностью завода, осуществляющего обработку руд драгоценных металлов на участке ЧИРУП по технологии сорбционного выщелачивания (CIL – Carbon in Leach), а также с процессами добычи и управления отходами на руднике «Човдар». К ознакомительному визиту присоединились также профессор Школы Кеннеди при Гарвардском университете Хуан Хименес и исследователи Лаборатории Центра международного развития Гарвардского университета.

Завод был построен с целью повышения эффективности обработки руд драгоценных металлов, добываемых на золотых рудниках в Дашкесанском и Гёйгёльском районах. На проект завода ЗАО AzerGold выделило из своих внутренних резервов 383 миллиона манатов. Реализация проекта внесла свой вклад в повышение занятости населения в регионе, создав дополнительно 101 постоянное рабочее место. Таким образом, число жителей региона, обеспеченных занятостью в рамках проекта «Човдар», приблизилось к 2400.

ЗАО AzerGold, начавшее добычу на золотом руднике «Човдар» в 2017 году, провело на месторождении широкие геологические исследования. В результате были увеличены запасы золотого рудника и открыты группа золотоносных месторождений «Агйохуш» и золотоносное месторождение «Мерах». Золотоносное месторождение «Тюлаллар», определенное как потенциальная зона рудообразования в 80-х годах прошлого века, было широко исследовано в соответствии с современными требованиями. В результате все три указанных месторождения были введены в эксплуатацию. Наряду с оксидными рудами, объемы продаваемых запасов золота на руднике «Човдар» были увеличены с 179 до 609 тысяч унций за счет транзитных и сульфидных руд, и срок эксплуатации рудника был продлен до 2029 года. За счет фланговых месторождений общие запасы золота достигли 778 тысяч унций.