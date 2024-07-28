Олимпиада: еще один азербайджанский боксер потерпел поражение

Его соперником был Юниор Алькантара Рейес из Доминиканской Республики. Гусейнов проиграл латиноамериканцу со счетом 0:5 и выбыл из борьбы.

Сегодня также на ринг выйдет Мурад Аллахвердиев (80 кг). Его оппонентом будет Абдельрахман Абдельгаввад из Египта.

Пока среди наших боксеров лишь Альфонсо Домингесу удалось пробиться в следующую стадию. Победив 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы, Альфонсо пробился в четвертьфинал.