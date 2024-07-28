Чего ждут США от нового президента Ирана

Приход к власти нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, инаугурация которого состоялась сегодня, не окажет существенного влияния на политику страны и отношения с США. Об этом заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил на брифинге, стенограмму которого публикует сайт ведомства.

"Мы не ожидаем, что избрание нового президента приведет к каким-либо фундаментальным изменениям в курсе Ирана или что это приведет к большему уважению основных прав человека его граждан", – сказал он.

Вашингтон будет судить о руководстве Ирана "по его действиям, а не по словам или даже заявлениям об умеренности или желании улучшить отношения", отметил представитель Госдепа. Комментируя предвыборные обещания Пезешкиана вернуться в программу ядерного сдерживания, Патель заявил, что США готовы к возобновлению переговоров, независимо от смены президента в Иране.

"Мы считаем дипломатию лучшим способом достижения эффективного и устойчивого решения в отношении ядерной программы Ирана. Ничто в связи с этими выборами не изменило в этом плане. Но все же, как мы уже говорили, мы далеки от того, чтобы что-то подобное произошло прямо сейчас, учитывая многочисленные эскалации Ирана по всем направлениям, включая ядерную эскалацию", – добавил он.