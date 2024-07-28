Росатом проводит проверку на Армянской АЭС

Росатом занялся проверкой свойств металла атомного реактора, действующего на Армянской АЭС, на основании полученных результатов будет приниматься решение о том, насколько реалистичен сценарий продления его работы до 2036 года. О запуске проверки рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Отслеживание изменений фактических характеристик металла (прочность, хрупкость и другие) осуществляется с помощью особых образцов, изготовленных из металла, идентичного корпусу реактора. Образцы устанавливаются в корпус реактора в специальных контейнерах. По мере эксплуатации атомной станции эти образцы извлекаются, чтобы затем в лабораторных условиях был осуществлен их анализ.

Выгрузка установленных на Армянской АЭС образцов с целью исследования начнется в 2025 году и будет осуществляться ежегодно.

Напомним, что Франция планирует построить новый энергоблок Армянской атомной электростанции (АЭС) вместо России.