Эрдоган назвал Израиль «угрозой всему человечеству»

Игнорирующее закон государство Израиль представляет «угрозу» не только для Палестины и Ливана, но и для всего человечества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что действия Тель-Авива создают риски для всех стран региона: «Сколько же еще тысяч детей должны погибнуть, чтобы наступило осознание того, что агрессивная политика Израиля угрожает всему региону? Израиль единственная страна региона, стремящаяся к обеспечению своей безопасности путем агрессии, резни и захвата чужих земель».

Глава турецкого государства указал, что страны Запада игнорируют действия израильской армии против мирных палестинцев: «Западные лидеры и организации, обязанность которых обеспечение международной безопасности, издали наблюдают за злодеяниями, совершаемыми в Газе в течение почти 300 дней».

Президент Турции призвал мировое сообщество совместными усилиями незамедлительно остановить «геноцид, жестокость и варварство», совершаемые Израилем в Газе, «пока не стало слишком поздно».