В Екатеринбурге горит здание Роскосмоса: идет эвакуация добавлено видео; обновлено 19:11

Происходит оперативная эвакуация сотрудников горящего цеха на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Пожар не локализован,  сообщает пресс-служба МЧС. 

***18:49

В Екатеринбурге пожар охватил кровлю здания с химической продукцией на площади 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Горит кровля в здании на территории НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в Роскосмос), произошло частичное обрушение крыши в одном из цехов. Виден сильный открытый огонь на крыше по всей длине здания.