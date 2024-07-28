В Екатеринбурге горит здание Роскосмоса: идет эвакуация добавлено видео; обновлено 19:11
Происходит оперативная эвакуация сотрудников горящего цеха на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Пожар не локализован, сообщает пресс-служба МЧС.
***18:49
В Екатеринбурге пожар охватил кровлю здания с химической продукцией на площади 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Горит кровля в здании на территории НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в Роскосмос), произошло частичное обрушение крыши в одном из цехов. Виден сильный открытый огонь на крыше по всей длине здания.