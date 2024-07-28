Происходит оперативная эвакуация сотрудников горящего цеха на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Пожар не локализован, сообщает пресс-служба МЧС.

***18:49

В Екатеринбурге пожар охватил кровлю здания с химической продукцией на площади 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Горит кровля в здании на территории НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в Роскосмос), произошло частичное обрушение крыши в одном из цехов. Виден сильный открытый огонь на крыше по всей длине здания.