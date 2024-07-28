Зеленский на границе с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область провел координационное совещание по вопросам безопасности и защиты государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В совещании приняли участие представители военного руководства Государственной пограничной службы, а также председатели Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской областных военных администраций. Они доложили о ходе строительства фортификационных сооружений вдоль границы с Беларусью.

Глава украинского государства ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области, осмотрел обустройство окопов, блиндажей, огневых средств и позиций.