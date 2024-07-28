Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:01

Стали известны скандальные подробности по иску о мошенничестве на 600 миллионов долларов, поданному одним из крупнейших в России Москредитбанком против компании Mostrade Danışmanlık Ltd., зарегистрированной в Турции. Согласно поступившей информации в турецкое издание Yeni Çağ Qazetesi, Мустафа Йигит Зерен, руководитель группы компаний Zeren Holding, злоупотребив оказанным ему доверием, перевел на свой банковский счет в Дубае 600 миллионов долларов, которые были выручены от продажи российской нефти Индии, реализованной через компанию Mostrade Danışmanlık Ltd.. Затем Зерен перевел эту сумму на счета близких ему людей и, фактически опустошив банковский счет Mostrade Danışmanlık Ltd., разорвал все связи с российским банком, финансировавшим операцию по продаже нефти, а также с компанией-продавцом. В результате, Москредитбанк подал иск в прокуратуру Стамбула через свою дочернюю компанию Akida Trading Ltd., зарегистрированную в Гонконге, против Mostrade Danışmanlık Ltd. и ее владельца Мустафы Йигита Зерена. В иске указано, что ответчики не выплатили банку кредитную задолженность в размере около 600 миллионов долларов.

Как компания Mostrade Danışmanlık Ltd. перешла к Мустафе Йигиту Зерену Компания Mostrade Danışmanlık Ltd. (далее Mostrade) была основана в 2020 году в Турции азербайджанским бизнесменом Залом Сулеймановым и занималась не очень значительными импортно-экспортными операциями, общий объем которых не превышал одного миллиона долларов. Однако после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, для Mostrade открылись новые возможности. Из-за санкций, введенных Западом, продажа российской нефти и перевод в российские банки валюты, полученной от ее реализации, значительно усложнились. В результате, многие российские компании не знали, как в этих условиях продавать нефть, а банки, соответственно – как получать за нее деньги. И тогда компания Mostrade предложила свои услуги в роли связующего моста между нефтяными компаниями и российскими банками. Услуги эти базировались на системе финансирования, известной, как trade finance, в соответствии с которой банки выплачивают стоимость проданного товара непосредственному поставщику. По этой схеме последовательность реализации сделки выглядела так: торговая компания обеспечивала доставку товара покупателю по фиксированной цене, покупатель оплачивал эту стоимость торговой компании, которая, в свою очередь, выполняла кредитные обязательства перед банком.

Таким образом, начиная с февраля 2023 года Mostrade участвовала в схеме продажи российской нефти в Индию в рамках санкционных цен, финансируемых российским Москредитбанком. Однако до этого, еще в первом квартале 2022 года, изменился собственник Mostrade. Зал Сулейманов, являвшийся единственным владельцем этой компании, передал ее гражданину Турции Мустафе Йигиту Зерену, поскольку юридические лица, не имевшие турецкого гражданства, не могли открыть счета в банках этой страны. И как только компания перешла к Мустафе Йигиту Зерену, он стал единственным лицом, имевшим доступ к банковским счетам Mostrade в Турции. Как финансировалась продажа нефти? В рамках разработанной схемы обхода санкций Москредитбанк финансировал покупку нефти, выплачивая за нее деньги напрямую компании-поставщику (в данном случае, сечинской Роснефти). После чего поставщик загружал нефть на танкеры и отправлял ее в порт назначения. Покупающая компания переводила деньги за нефть на банковский счет Mostrade в Турции, которая использовала эти средства для выполнения своих кредитных обязательств перед Москредитбанком с процентами. Отметим, что данная схема работала без каких-либо проблем вплоть до ноября 2023 года. Однако в ноябре-декабре 2023 года банки Турции под давлением Министерства юстиции США резко ограничили переводы денег в Россию. В результате, Mostrade не могла больше принимать на свои банковские счета в Турции деньги за нефть, проданную в Индию и, соответственно, переводить их в Москредитбанк. Однако российский банк вместе с поставщиками нефти продолжал работать по этой схеме, надеясь, что вскоре проблема с платежами будет так или иначе решена.

И вот, как ее «решил» Мустафа Йигит Зерен. Как сообщает популярное турецкое обозрение finans.mynet.com, вначале он отправился в Объединенные Арабские Эмираты и открыл там банковские счета компании Mostrade. Затем, будучи единственным бенефициаром Mostrade в Турции, имеющим полномочия распоряжаться банковскими счетами в Дубае, Зерен уведомил представителей индийских компаний-покупателей нефти, что проблема с платежами решена, и они могут переводить деньги за российскую нефть (а речь, напомним, шла о сумме порядка 600 миллионов долларов) на дубайские счета Mostrade. В январе и феврале 2024 года индийские компании перевели деньги за нефть, полученную из России, на дубайские счета компании Mostrade (эти платежные документы могут быть представлены – ред.) после чего Зерен разорвал все связи с сотрудниками компании Mostrade, Москредитбанком и компаниями-закупщиками, публично заявив, что не имеет никакой информации о деньгах, кредитах и прочем. Зерен также полностью отрицал свое участие в продаже российской нефти в Индию. А вскоре предприимчивый турецкий бизнесмен приобрел компании Alpet и Türkiye Petrolları, владеющие сотнями автозаправочных станций в Турции, при этом отказавшись объяснить, откуда у него деньги на сделку, исчисляющуюся сотнями миллионов долларов. После того, как турецкие СМИ опубликовали новости о судебном иске, поданном российским банком Москредит против Зерена и Mostrade, компания Zeren Holding опубликовала официальное заявление о том, что в настоящее время Мустафа Йигит Зерен не имеет никакой доли в компании Mostrade, и что его компания Zeren Holding не была стороной в кредитном договоре с российским банком.

Помимо этого, было заявлено, что ранее Мустафа Йигит Зерен сотрудничал с фактическим владельцем компании Mostrade, азербайджанским бизнесменом и гражданином Великобритании Фуадом Гусейнли, однако позже, «разочаровавшись» в этом деловом партнерстве, разорвал с ним все связи. Здесь важно отметить, что незадолго до того, как Москредит подал иск в прокуратуру Стамбула, стало известно, что Зерен передал компанию Mostrade на имя другого лица и изменил ее адрес. Издание Oda.tv, являющееся одним из наиболее популярных новостных порталов в Турции, публикует фотокопию рукописного протокола- соглашения между Zeren Holding и Москредитбанком, в соответствии с которым Zeren Holding берет на себя обязательство выплатить российскому банку в качестве компенсации за долг 475 миллионов долларов и 25 процентов акций Zeren Holding, которые должны быть переданы российскому банку до 3 июня 2024 года. Помимо этого, Zeren Holding обязался выплатить 150 миллионов долларов долга частями до 1 сентября 2024 года, а остальная часть долга, составляющая 300 миллионов долларов, должна быть выплачена в течение следующих 9 месяцев. От имени Zeren Holding этот протокол подписал отец Мустафы Йигита Зерена, Ридван Зерен, использовавший в качестве залога 75 процентов акций компании Zeren Metal, принадлежащей его сыну.