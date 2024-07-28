В июле 2024 года российские сухопутные войска вели непрерывные атаки в центральной части Донецкой области Украины, уверенно продвигаясь на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому центру Покровск, говорится в отчете британского Министерства обороны.

Российские сухопутные войска также продвинулись на север к городу Нью-Йорк, находящемуся на линии фронта с 2014 года. Вполне вероятно, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, однако ее общая оперативная способность остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров, прогнозируют эксперты британского Минобороны.