Венгрия обвиняет Евросоюз в «шантаже»

Блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию «придумали» не в Киеве, а в Брюсселе для «шантажа» выступающих за мир стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран - членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», - написал Сийярто в Facebook.

«Еврокомиссия и лично Урсула фон дер Ляйен должны немедленно дать ответ, они ли дали указание Киеву блокировать поставки нефти. И если нет, то почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий в течение недели», - добавил министр.

Сийярто вновь подчеркнул, что прекращение прокачки российской нефти Украиной подрывает энергобезопасность двух государств ЕС и является прямым нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.