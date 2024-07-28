В Грузии призывают к отставке Зурабишвили

Обращением в Конституционный суд с иском по поводу закона об «иноагентах» президент Грузии признала его легитимность и должна подать в отставку, если у нее есть политическая добросовестность. С таким призывом выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Обращение в Конституционный суд со стороны Саломе Зурабишвили означает, что она признает его легитимность, и если у нее есть политическая добросовестность, она должна уйти в отставку», – цитирую грузинские СМИ Папуашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля с иском о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.