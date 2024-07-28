ХАМАС просит Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с главой политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране.

На встрече Пезешкиан выразил уверенность, что война в секторе Газа «закончится уничтожением сионистского режима». Хания в ответ попросил президента Ирана продолжать поддерживать военные группировки, участвующие в конфликте в регионе. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.

«Яростное сопротивление палестинского народа против этих преступлений — повод для гордости. И мы уверены, что эта борьба закончится окончательной победой народа Палестины и освобождением палестинской земли, а также уничтожением сионистского режима»,- сказал Пезешкиан.