«Хезболла» атаковала израильских военных

Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции «Хезболла» атаковали позиции израильской армии в нескольких поселениях Верхней Галилеи. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в их Telegram-канале.

«Отряды исламского сопротивления применили беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по месту расположения палаточного лагеря одного из батальонов 91-й территориальной дивизии «Ха-Галиль» в районе Бейт-Гилель, - отмечается в тексте. - В результате проведенной операции среди солдат противника есть убитые и раненые».

Боевики взяли также на себя ответственность за атаку на артиллерийскую базу в Кфар-Ювале, где беспилотники нанесли удары по командному пункту и казарме.

Ранее обстрелу из реактивных установок «Катюша» подвергся механизированный патруль возле пограничного пункта Джель-эль-Алям.