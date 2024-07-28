Представитель Алиева о мире с Арменией: «Мы никогда не были так близки к этому…»

«Мы достигли существенного прогресса в направлении заключения мирного соглашения. Мы никогда не были так близки к этому. Сейчас у обеих стран есть историческая возможность наконец закрыть эту главу вражды, заняться изменением ситуации в регионе Южного Кавказа и сделать его местом добрососедства, стабильности и мира. Как вы знаете, этот процесс продолжается уже долгое время. У нас было почти три десятилетия посредничества, но по состоянию на декабрь прошлого года обе страны решили, что наиболее эффективный и наиболее многообещающий формат для продолжения переговоров и их завершения - это двусторонний прямой формат. И с тех пор были некоторые значительные достижения, в том числе с точки зрения укрепления доверия», - сказал представитель Азербайджана.

По словам Амирбекова, если посмотреть на текст мирного соглашения, который находится на столе переговоров, стороны очень близки к его завершению. «Азербайджан намерен сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания всего международного сообщества, а также раз и навсегда решить вопрос, который лежит в основе этого конфликта, а именно вопрос территориальных претензий Армении к Азербайджану. Поэтому мы надеемся, что оставшиеся трудности будут надлежащим образом решены в короткий период времени, и что мы сможем достичь надежного, прочного и необратимого мира».

Говоря о возможных сроках подписания мирного договора, Амирбеков отметил, что называть сроки нецелесообразно.

«Это будет во многом зависеть от способности и готовности армянской стороны устранить единственное оставшееся препятствие для завершения мирного соглашения, а именно закрепленные в Конституции территориальные претензии к Азербайджану. Как уже было отмечено, большая часть текста мирного соглашения согласована. Все оставшиеся вопросы выполнимы, но мы не можем пойти дальше и подписать мирное соглашение, закрыв глаза на саму экзистенциальную причину этого конфликта, а именно территориальные претензии в Конституции Армении. Поэтому чем скорее этот вопрос будет решен, тем скорее мы доберемся до окончательного решения», - заявил представитель президента Азербайджана.